È arrivata la conferma del test del DNA ecco chi è davvero il padre del principe Harry Re Carlo o il Maggiore James?Hewitt?

Dopo anni di speculazioni e sospetti, finalmente arriva la conferma: il test del DNA svela chi è il vero padre del principe Harry. Tra le ipotesi circolate, si ipotizzava che potesse essere il Maggiore James Hewitt o re Carlo. Ora, con questa nuova prova, si chiariscono i dubbi sulla paternità del duca di Sussex, aprendo un capitolo inaspettato nella dinastia reale. La verità ha un volto preciso e cambierà per sempre la storia della royal family.

Un test del DNA avrebbe fatto finalmente emergere la verità sul padre biologico del principe Harry, dopo i sospetti emersi nel corso degli anni, e che hanno fatto impazzire le cronache rosa. Fin dai primi anni 2000, infatti, sono circolate voci secondo cui il principe Harry non sarebbe il figlio di Carlo, ma del Maggiore James?Hewitt. L’uomo è stato il protagonista di una relazione clandestina con Lady?Diana, iniziata ufficialmente nel 1986, due anni dopo la nascita di Harry nel settembre 1984. Le somiglianze fisiche tra Harry e il militare sono sempre state un argomento ricorrente tra i fan delle teorie complottiste. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - È arrivata la conferma del test del DNA, ecco chi è davvero il padre del principe Harry (Re Carlo o il Maggiore James?Hewitt?)

In questa notizia si parla di: principe - test - padre - harry

"Ci piacerebbe comprare casa, qui a Milano. Infine, vorremmo avere anche un figlio. Penso che per ogni coppia un figlio sia il suggello ideale e penso che un figlio mio farebbe molto felice mia madre, mio padre e la mia amata sorella Elodie" Fey Di Patrizi, la Vai su Facebook

Re Carlo, è arrivata la conferma del test del DNA: ecco chi è davvero il padre di Harry; Il principe Harry è davvero figlio di Re Carlo? La lettera choc di Diana a Hewitt: “Sei tu il padre…; Volevano rubare il mio dna. Il mistero che lega Harry al maggiore Hewitt.

Harry chi è tuo padre? chiese Carlo al giovane principe - Blitz Quotidiano - Secondo molti in Inghilterra, il principe Harry, quinto in linea di successione al trono reale britannico, non sarebbe figlio dell’attuale Re Carlo III e della Principessa Diana. Segnala blitzquotidiano.it

Harry trova il suo vero padre. Spuntano lettere segrete - Harry avrebbe ricevuto delle lettere e delle foto che rivelerebbero la vera identità di suo padre. Si legge su dilei.it