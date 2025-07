Operaio si sente male per il caldo e muore al lavoro a Roma | inchiesta per omicidio colposo

Un'altra tragica vittima del caldo estivo si aggiunge alla lista di chi ha perso la vita sul posto di lavoro. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo dopo il decesso di un operaio di 56 anni in zona Magliana, che si è sentito male durante una giornata torrida. La tragica vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e le condizioni lavorative durante le ondate di calore. Continua a leggere.

La Procura ha aperto un'inchiesta sulla morte del 56enne in zona Magliana a Roma e indaga per omicidio colposo. L'operaio si è sentito male forse per il caldo, mentre lavorava nel cortile della ditta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: operaio - male - caldo - roma

? Testimonianze dal concorso di Roma Capitale del 25 giugno. "Caldo infernale. Raccomando di portare anche un ombrello per ripararsi dal sole se necessario (soprattutto coloro che ne soffrono di più). La prova è iniziata alle 16.45 ed é terminata alle 17 Vai su Facebook

Operaio si sente male per il caldo e muore al lavoro a Roma: inchiesta per omicidio colposo; Operaio accusa un malore al lavoro per il troppo caldo e torna a casa: la compagna lo trova morto nell'auto in; Malore in un cantiere della ferrovia: muore un operaio.

Operaio muore a Roma mentre lavora, l'ipotesi di «un colpo di calore»: aveva 56 anni, aperta un'inchiesta - Due giorni fa, giovedì, alle 16, un italiano di 56 anni si è sentito male mentre stava ... Lo riporta ilmessaggero.it

Tragedia a Roma: operaio muore per sospetto colpo di calore - Era impegnato a lavorare quando, improvvisamente, ha accusato un malore che non gli ha lasciato scampo L'uomo, 56 anni, si è accasciato nel cortile della ditta in via della Magliana ... Da ilquotidianodellazio.it