Alluvione in Texas | le vittime salgono a 50 Ancora disperse 27 bambine del centro estivo

L’alluvione in Texas continua a mietere vittime, con il drammatico bilancio che sale a 50 morti e decine di bambini ancora dispersi. Le immagini delle strade sommerse e delle famiglie distrutte raccontano una tragedia senza precedenti, mentre le squadre di soccorso si impegnano senza sosta per ritrovare i piccoli scomparsi. Suitcases and memories—una comunità in lutto scrive un nuovo capitolo di sofferenza e speranza.

Roma, 6 luglio 2025 - Le autorità locali confermano che il bilancio delle vittime dell’ alluvione in Texas, al momento si attesta a 50 morti. Proseguono senza sosta le ricerche di decine di bambini dispersi. Le violente inondazioni causate dalle piogge torrenziali di venerdì hanno provocato 43 morti nella contea di Kerr, la più colpita, e un totale di sette morti in altre tre contee. Fra le vittime ci sono almeno 15 bambini. Suitcases and furniture are seen outside of a cabin at Camp Mystic, the site of where at least 20 girls went missing after flash flooding in Hunt, Texas, on July 5, 2025. Rescuers were on Saturday searching for more than 20 girls missing from a riverside summer camp in the US state of Texas, after torrential rains caused devastating flooding that killed at least 27 people -- with more rain on the way. 🔗 Leggi su Quotidiano.net