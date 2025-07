Calciomercato Milan vinto il braccio di ferro per Jashari? La Gazzetta dello Sport annuncia la chiusura dell’affare

Dopo settimane di intense trattative, il calciomercato del Milan si arricchisce di un talento promettente: Ardon Jashari. La Gazzetta dello Sport annuncia con entusiasmo la chiusura dell’affare, mettendo fine a una lunga attesa. Con questa acquisizione, i rossoneri rafforzano il centrocampo e puntano a consolidare la loro competitività in vista della prossima stagione. La strategia del club ha finalmente portato i suoi frutti, e i tifosi possono già sognare grandi traguardi.

Dopo settimane di trattative serrate, la telenovela tra il Milan e il Club Bruges per Ardon Jashari sembra essere finalmente giunta al capitolo finale. Il centrocampista svizzero classe 2002, tra i talenti emergenti più seguiti in Europa, è

Calciomercato Milan, si tratta per Jashari: incontro decisivo, ecco cosa manca - Il calciomercato del Milan entra nel vivo: si avvicina un incontro decisivo con Ardon Jashari, giovane talento da seguire con attenzione.

