Hamsik si ritira l’ultimo gesto e le dichiarazioni da brividi | Ai miei figli auguro che

Marek Hamsik dice addio al calcio con un gesto e dichiarazioni che resteranno nel cuore di tutti. Nell’emozionante serata di “Punto 17”, l’ex capitano del Napoli ha ripercorso i momenti più belli della sua carriera, regalando ai tifosi un ricordo indelebile. Un saluto ricco di passione e gratitudine, che segna la fine di un’epoca e l’inizio di nuove sfide. La sua storia continuerà ad ispirare generazioni di appassionati.

L'ex capitano del Napoli ha disputato l'ultima partita della sua carriera, dando così l'addio definitivo al calcio: scopri le dichiarazioni toccanti Marek Hamsik ha ripercorso le tappe principali della sua carriera, al termine di "Punto 17", la sua serata d'addio al calcio. L'ex centrocampista e capitano del Napoli ha vissuto una giornata magica, potendo disputare la sua ultima partita ufficiale, al fianco di alcuni suoi ex compagni storici come Dries Mertens o José Maria Callejon. Momenti unici, in compagnia di chi ha avuto la fortuna di poter giocare con una leggenda del club partenopeo, della nazionale slovacca e un talento generazionale del calcio moderno.