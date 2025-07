Dopo l' allarme caldo ecco l' allerta freddo

un mosaico di climi contrastanti, dove il caldo sta lasciando spazio a temperature più fresche e temporali improvvisi. Un quadro meteorologico che invita alla prudenza e invita a rimanere aggiornati sulle variazioni del tempo, perché in Italia…

Basta il colpo d’occhio su un qualunque affidabile sito del meteo, e l’Italia, al momento di scrivere, sabato 5 luglio, appare tutto sommato un paziente in buona salute: al centro e al sud coperta di simboli solari, salvo che in zone della Basilicata e sul Gargano dove sono segnalate piogge; dall’altezza dell’Umbria in su, eccezion fatta per gran parte della Toscana, dalle opposte immagini di nuvole e temporali. Semplificando, il Belpaese è meteorologicamente spaccato in due secondo la tradizionale distinzione che vuole il freddo al centro nord e il caldo al centro sud. Se non fosse per le temperature che, generalmente, sono superiori alle massime medie degli anni passati, sembrerebbe quasi una normale giornata di inizio luglio, prima dell’emergenza dovuta al riscaldamento globale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it