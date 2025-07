Il Portogallo vieta gli smartphone alla scuola primaria | meno bullismo più socializzazione

Il Portogallo si apre a un nuovo approccio educativo, vietando gli smartphone nelle scuole primarie per favorire un ambiente più sano e socializzante. Questa decisione, approvata dal Consiglio dei ministri, punta a ridurre il bullismo e a potenziare le interazioni genuine tra i bambini. Un passo importante verso un'educazione più umana e meno digitale, che potrebbe rappresentare un modello da seguire anche altrove.

