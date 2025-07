Pioggia di droni sull’ovest della Russia | Mosca annuncia l’abbattimento di 120 velivoli ucraini in una sola notte

Una notte di intensa battaglia tra Russia e Ucraina si è consumata nel cuore dell’ovest russo, dove le truppe di Mosca hanno annunciato l’abbattimento di ben 120 droni ucraini. Un attacco massiccio che ha coinvolto diverse regioni, segno di un escalation nel conflitto in atto. Ma cosa ci riserva il futuro: continueranno queste offensive o si aprirà una nuova fase di negoziati?

Le truppe russe hanno intercettato e distrutto 120 droni ucraini questa notte, ha dichiarato il ministero della Difesa di Mosca. Trenta droni delle Forze armate ucraine sono stati neutralizzati nella regione di Bryansk, 29 nella regione di Kursk, 18 nella regione di Oryol, 17 nella regione di Belgorod e 13 nella regione di Tula, ha sottolineato il ministero. Altri quattro droni sono stati abbattuti. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Pioggia di droni sull’ovest della Russia: Mosca annuncia l’abbattimento di 120 velivoli ucraini in una sola notte

In questa notizia si parla di: droni - mosca - ucraini - notte

Missili da crociera lanciati da droni. Ecco il Banderol, la nuova arma di Mosca - Nel conflitto in Ucraina, le forze armate russe hanno introdotto il missile da crociera S8000 "Banderol", lanciato da droni.

Questo fine settimana, nella notte tra sabato e domenica, #Mosca ha lanciato centinaia di droni e decine di missili verso l’#Ucraina. "Il grafico del giorno" -> https://bit.ly/4lAHb3N Vai su X

È stato il più pesante attacco aereo dall’inizio del conflitto, quello lanciato nella notte dalla #Russia sull’#Ucraina. Centinaia di droni e missili su numerose città, da #Kiev a #Leopoli. #Zelensky chiede di aumentare la pressione su #Mosca, che però ribadisce: l Vai su Facebook

Morto al fronte un altro foreign fighter italiano. Kiev colpisce una base aerea di caccia in Russia - Media Kiev, gasdotto esploso nell'estremo oriente russo; Pioggia di droni sull’ovest della Russia: Mosca annuncia l’abbattimento di 120 velivoli ucraini i; Raid in Ucraina, Mosca: 'Occidente intuisce che non ci sconfiggerà'.

Guerra Ucraina, Kiev: abbattuti 98 droni russi su 157, due feriti a Kharkiv. Massiccio attacco di Mosca sul porto di Mykolaiv - Guerra Ucraina, Putin cambia strategia e amplia l'offensiva: migliaia di soldati verso Sumy e Kharkiv. Come scrive ilmessaggero.it

Pioggia di droni sull’ovest della Russia: Mosca annuncia l’abbattimento di 120 velivoli ucraini in una sola notte - Le truppe russe hanno intercettato e distrutto 120 droni ucraini questa notte, ha dichiarato il ministero della Difesa di Mosca . Si legge su msn.com