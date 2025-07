Ascolti tv del 5 luglio | Dalla strada al palco o la partita Real Madrid – Borussia Dortmund

Il primo sabato di luglio si anima di emozioni televisive con sfide avvincenti e ascolti da record. Tra la strada al palco o la partita tra Real Madrid e Borussia Dortmund, gli amanti dello schermo trovano sempre qualcosa di irresistibile. Con l’estate in pieno svolgimento, i palinsesti si concentrano su programmi consolidati e grandi eventi che non deludono mai. Scopriamo insieme i dettagli di questa notte di spettacolo e passione, dove ogni secondo conta.

Primo sabato di luglio, nuova sfida degli ascolti tv: i palinsesti con l’estate ormai in corsa cominciano a diventare più snelli, con poche novità, tante repliche dei programmi di successo della stagione appena trascorsa e i film più amati dal pubblico. Ma ci sono ancora trasmissioni che riescono a incollare gli spettatori alla tv: Rai1 ha scelto di scommettere sulle puntate – già andate in onda lo scorso inverno – del varietà tanto amato dal pubblico Dalla strada al palco, condotto da Nek e Bianca Guaccero, che aveva avuto ottimi ascolti. A sfidare lo show la partita del Mondiale per Club Real Madrid – Borussia Dortmund in onda su Canale5, che ha riunito tanti appassionati davanti alla tv. 🔗 Leggi su Dilei.it