Continuità tecnica per Club Milano e Sangiuliano City Mentre in Eccellenza il Legnano ritrova Corio e Pellini La ’Cenerentola’ Leon si affida a mister Vullo

Il calcio torna protagonista in Lombardia, tra emozioni e sfide entusiasmanti. Mentre il club Milano e Sangiu­liano City si preparano a consolidare le proprie ambizioni, Legnano ritrova Corio e Pellini, affidandosi all’esperienza di Mister Vullo. Una stagione che promette spettacolo, passione e tanto cuore, perché nel calcio tutto può succedere: il sogno è a portata di piedi.

LEGNANO (Milano) Nuova stagione al via tra ambizioni di far bene e programmazione per una piazza storica come il Legnano, che per il prossimo campionato d’Eccellenza ha riconfermato mister Gianluca Porro e messo a segno già importanti colpi di mercato. "Sacrificio, orgoglio, passione e appartenenza assiema al saper costruire qualcosa di consolidato attorno a valori non solo tecnici, ma anche umani per puntare a obiettivi di concreto miglioramento": questo il manifesto filosofico-calcistico del tecnico lilla per la squadra che si radunerà il 4 agosto prima di partire in ritiro per Montecatini, con diversi volti nuovi e già qualche gradito ritorno come gli esperti centrocampisti Michael Corio e Stefano Pellini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net