Meteo addio al caldo record Maltempo al Nord | attesi nubifragi e grandine

L’Italia si prepara a un weekend di cambiamenti meteorologici drastici: dopo settimane di caldo record e afa insopportabile, il Nord si trova ora sotto una pioggia battente, con nubifragi e grandine in arrivo. La perturbazione atlantica sta portando disagi e danni, mentre le città del centro-sud continuano a fronteggiare temperature da bollino rosso. La natura ci sorprende ancora, e l’allerta temporali si intensifica: prepariamoci a un fine settimana all’insegna di pioggia e cambiamenti improvvisi.

L’Italia è divisa in due, tra la morsa del caldo e dell’afa - sono ancora 15 le città da bollino rosso - e i primi nubifragi al Nord. La perturbazione atlantica ha già causato danni e disagi, soprattutto in Lombardia, dove i Vigili del fuoco ieri sono intervenuti per allagamenti, automobilisti in difficoltà e voli dirottati. Per le regioni settentrionali, il fine settimana è dunque all'insegna della pioggia. L'allerta temporali prosegue oggi: arancione a Milano, gialla a Venezia, in Trentino e in Friuli. Nel capoluogo lombardo è prevista in queste ore la fase più acuta del maltempo. Secondo il Comune sono probabili forti temporali, con vento e grandine. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Meteo, addio al caldo record. Maltempo al Nord: attesi nubifragi e grandine

