Jashari vede il Milan | ore decisive per il passaggio dello svizzero in rossonero

Il Milan accelera sul mercato per rafforzare il centrocampo, puntando con decisione su Ardon Jashari del Bruges. La giovane mezz’ala svizzera, classe 2002, desidera fortemente vestirsi di rossonero e sta valutando l’offerta arrivata dalla dirigenza milanese. Con i recenti arrivi di Ricci e Modric, i rossoneri sono determinati a completare il terzo colpo nel reparto, consolidando il progetto di restyling. Ora, tutto dipende dalla risposta di Jashari, che potrebbe cambiare le sorti della prossima stagione.

Continua il restyling del centrocampo del Diavolo che forzando la mano per mettere a segno il terzo colpo in questo reparto dopo gli arrivi di Ricci e Modric. Oggetto del desiderio è la mezz’ala elvetica, Ardon Jashari, classe 2002, del Bruges, che dovrĂ dare a stretto giro una risposta all’offerta giunta dalla dirigenza rossonera. JASHARI-MILAN: COSA MANCA Il giocatore vuole a tutti i costi trasferirsi a Milano ed ha giĂ trovato l’accordo con la dirigenza rossonera. Manca, però, il via libera del club belga, che per il momento è intenzionato a trattenere il giocatore, almeno fin quando non arrivino i quaranta milioni richiesti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Jashari vede il Milan: ore decisive per il passaggio dello svizzero in rossonero

In questa notizia si parla di: jashari - milan - vede - decisive

Calciomercato Milan, si tratta per Jashari: incontro decisivo, ecco cosa manca - Il calciomercato del Milan entra nel vivo: si avvicina un incontro decisivo con Ardon Jashari, giovane talento da seguire con attenzione.

"Il Club Brugge cerca un sostituto di Jashari": aggiornamento importante da parte di Matteo Moretto sulla trattativa che vede protagonista il Milan Resta, però, ancora una certa distanza tra i due club: le prossime ore potrebbero essere quelle decisive ? #A Vai su Facebook

Le ultime sul mercato: ore decisive per #Jashari #SempreMilan #Milan Vai su X

Ore decisive. Il CorSport: Milan-Jashari, tutto in 48 ore; Milan, attesa per la risposta del Bruges per Jashari: c'è ottimismo sul buon esito della trattativa dopo l'ultima offerta da record; Milan all’assalto di Jashari: nuova offerta al Bruges, il giocatore ha scelto i rossoneri.

Calciomercato Milan, su Jashari incombe l’ombra di una big europea: velocità nel chiudere se no… Ultimissime - Ultimissime notizie sui rossoneri Il calciomercato del Milan è in pieno fermento e il nome di Ardon Jas ... Da milannews24.com

Beffa Milan, Jashari sfumato? Già scelto il nuovo centrocampista - Non si sblocca la trattativa tra il Milan e il Club Brugge per portare in rossonero Ardon Jashari. spaziomilan.it scrive