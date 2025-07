L’esplosione di Ludovico Viberti | Non farò i 50 rana ai Mondiali agli Assoluti un grave errore Nei 100 punto alla finale poi…

Ludovico Viberti si è confermato protagonista indiscusso nel mondo del nuoto, conquistando il pass per i Mondiali di Singapore e stabilendo il nuovo record italiano sui 50 metri rana con un eccezionale 26.27. Tuttavia, un errore strategico nei 100 metri a Riccione ha inferto una battuta d’arresto alla sua corsa ai mondiali, dimostrando come anche i più grandi possano cadere vittima di piccoli ma determinanti errori.

Ludovico Viberti è stato uno dei grandi protagonisti del Settecolli 2025, in cui ha conquistato il pass per i Mondiali di Singapore nei 100 rana (dopo il clamoroso passaggio a vuoto nelle batterie degli Assoluti di Riccione) firmando inoltre il nuovo record italiano sui 50 e diventando il terzo più veloce di sempre sulla vasca singola con un clamoroso tempo di 26.27. “ È stato un grande errore, un grave errore. Un banale errore di calcolo, con la voglia di risparmiarsi un po’ la mattina per poi spingere al pomeriggio, ma ho esagerato. Devo dire che quella mattina in batteria ero di fianco al mio compagno di squadra Gabriele Mancini, quindi conoscendolo bene ero abbastanza tranquillo. 🔗 Leggi su Oasport.it