AEW | Ritorno di un veterano!

Un ritorno che fa tremare le fondamenta della AEW: nel centenario di Collision, il veterano Scorpio Sky ha risposto alla sfida di Platinum Max, tornando trionfante dopo quasi un anno di assenza. Accompagnato da Christopher Daniels e i Top Flight, Sky ha conquistato la vittoria in soli 55 secondi, lasciando tutti con il fiato sospeso. Ma la domanda ora è: lo rivedremo ad All In?

Al centenario di Collision un wrestler ha risposto alla solita open challenge di Platinum Max. Si tratta di Scorpio Sky, ex SCU nonché AEW original. Il precedente campione TNT è tornato accompagnato dall’ex partner SoCal Uncensored, Christopher Daniels, e ai Top Flight ( Dante Martin, Darius Martin e Leila Grey ). Sky mancava in TV da quasi un anno. Nel suo ritorno, ha sconfitto Max Caster in soli 55 secondi. Lo vedremo ad All In?. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Ritorno di un veterano!

In questa notizia si parla di: ritorno - veterano - martin - christopher

AEW: Ritorno di un veterano!.

Ritorno al Futuro: Michael J. Fox e Christopher Lloyd annunciano un nuovo progetto sui social - Movieplayer.it - Fox e Christopher Lloyd hanno scelto Instagram per fare un misterioso annuncio a proposito di un nuovo e misterioso progetto relativo a Ritorno al futuro. Riporta movieplayer.it

'Ritorno al futuro', la commovente reunion di Michael J. Fox e Doc - Fox e Christopher Lloyd che si sono incontrati sabato scorso sullo stesso palco durante un panel dedicato a Ritorno al futuro al Comic Con di New York. Si legge su repubblica.it