Accoltellato un uomo nella notte: lo soccorre la Locale (Di domenica 13 ottobre 2024) nella notte tra sabato 12 e domenica 13 ottobre, un uomo è stato soccorso in via Cairoli, nel centro di Brescia, dopo essere stato ferito con un'arma da taglio. L'episodio è avvenuto poco prima delle due di notte: vittima un cittadino straniero, proveniente dal Nordafrica, attualmente ricoverato Bresciatoday.it - Accoltellato un uomo nella notte: lo soccorre la Locale Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024)tra sabato 12 e domenica 13 ottobre, unè stato soccorso in via Cairoli, nel centro di Brescia, dopo essere stato ferito con un'arma da taglio. L'episodio è avvenuto poco prima delle due di: vittima un cittadino straniero, proveniente dal Nordafrica, attualmente ricoverato

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Omicidio a Napoli : uomo ucciso a coltellate nella notte dopo una lite per futili motivi - Una lite per futili motivi degenera e accoltella a morte il suo amico: 59enne arrestato dalla Polizia di Stato per omicidio. Nella notte appena trascorsa, gli agenti dell?ufficio... (Ilmattino.it)

Napoli - uomo ucciso a coltellate nella notte : arrestato 59enne - Se nel primo caso le motivazioni sono da ricercare probabilmente in un debito di soldi che la vittima aveva contratto forse con un nipote acquisito, in questo secondo caso si sarebbe trattata di una banale lite sfociata nel sangue. Dopo la tragica morte di Luigi Procopio a colpi di pistola davanti al figlio nel quartiere della Duchesca a Napoli, c’è da registrare un’altra morte violenta nel ... (Dayitalianews.com)

Turista derubato nel cuore della notte : arrestato un uomo - caccia al complice - La notte scorsa a piazza Guglielmo Pepe, nel quartiere Mercato-Pendino, i carabinieri hanno arrestato per rapina un 29enne marocchino senza fissa dimora già noto alle forze dell'ordine. I militari stavano percorrendo piazza Nolana quando un turista ha chiesto aiuto. Due individui, secondo la... (Napolitoday.it)