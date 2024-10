Umbria, raggirano una 83enne e si fanno consegnare i risparmi di una vita: truffatori arrestati (Di sabato 12 ottobre 2024) I truffatori del finto incidente colpiscono ancora. Due persone sono state arrestate dagli agenti della polizia stradale di Orvieto con l’accusa di avere raggirato una anziana signora toscana, facendosi consegnare oggetti preziosi e denaro contante.Le manette sono scattate nella giornata del Perugiatoday.it - Umbria, raggirano una 83enne e si fanno consegnare i risparmi di una vita: truffatori arrestati Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Idel finto incidente colpiscono ancora. Due persone sono state arrestate dagli agenti della polizia stradale di Orvieto con l’accusa di avere raggirato una anziana signora toscana, facendosioggetti preziosi e denaro contante.Le manette sono scattate nella giornata del

Compra scarpe online, ma è una truffa: i carabinieri di Fondi denunciano una 27enne - A conclusione di indagini scaturite dalla denuncia-querela presentata da una 38enne di Fondi, i carabinieri della Tenenza cittadina hanno identificato e ... (h24notizie.com)

Denuncia per truffa a Fondi: promesse scarpe di marca, consegnate solo borse in plastica - Truffa online a Fondi: giovane donna acquista scarpe di marca, ma riceve borse in plastica. Indagini dei Carabinieri portano all'identificazione di una responsabile ... (latinaquotidiano.it)

Castellammare del Golfo, si fingono Carabinieri e si fanno consegnare gioielli per 10 mila euro: anziani derubati - Si fingono carabinieri e si fanno consegnare circa 10 mila euro in oro da due anziani. Una truffa di cui due castellammaresi, marito e moglie di 82 e 78 anni, ma anche la figlia cinquantenne, si sono ... (teleoccidente.it)