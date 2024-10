LIVE Sinner-Machac 6-4, 5-4, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: l’azzurro cancella 2 palle break (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Errore di Sinner con il diritto lungolinea in controbalzo. Il ceco cambia la racchetta e dice a Sinner: “L’hai rotta, tiri troppo forte“. Simpatico. 0-15 Gran rovescio lungolinea di Sinner, che poi chiude col diritto incrociato. Machac inizia il game in svantaggio, cambia tutto 5-4 In rete il diritto del ceco. Sinner tiene un game cruciale in cui ha annullato 2 palle break. A-40 Ottima seconda stavolta e diritto lungolinea a segno. Seconda di servizio. 40-40 Servizio a uscire e diritto in contropiede di Sinner. 40-A Diritto lungolinea, smash e volée di Machac. Il ceco continua a prendere costantemente l’iniziativa. Sinner deve cambiare sistema, altrimenti rischia tanto oggi. 40-40 Servizio e rovescio di Sinner, in rete il rovescio lungolinea del ceco. 40-A Risposta profonda di Machac, che poi va a segno con il rovescio inside-out. Oasport.it - LIVE Sinner-Machac 6-4, 5-4, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: l’azzurro cancella 2 palle break Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Errore dicon il diritto lungolinea in controbalzo. Il ceco cambia la racchetta e dice a: “L’hai rotta, tiri troppo forte“. Simpatico. 0-15 Gran rovescio lungolinea di, che poi chiude col diritto incrociato.inizia il game in svantaggio, cambia tutto 5-4 In rete il diritto del ceco.tiene un game cruciale in cui ha annullato 2. A-40 Ottima seconda stavolta e diritto lungolinea a segno. Seconda di servizio. 40-40 Servizio a uscire e diritto in contropiede di. 40-A Diritto lungolinea, smash e volée di. Il ceco continua a prendere costantemente l’iniziativa.deve cambiare sistema, altrimenti rischia tanto oggi. 40-40 Servizio e rovescio di, in rete il rovescio lungolinea del ceco. 40-A Risposta profonda di, che poi va a segno con il rovescio inside-out.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Sinner-Machac 6-4 - 4-3 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : il ceco continua a mordere le caviglie - 15-0 Prima vincente al centro di Machac. Il tutto avrà inizio, dunque, non prima delle 10. Diritto lungolinea vincente in contropiede. In questo momento Sinner un po’ in balia dell’avversario. 5 ATP). Ora è importante rispondere. Si rigioca il punto. 40-15 Gratuito di diritto da parte di Sinner, era entrato bene nello scambio. (Oasport.it)

LIVE – Sinner-Machac 6-4 4-4 - semifinale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - In palio per il vincitore c’è il pass per l’ultimo atto del ‘Mille’ asiatico contro uno tra il campione serbo Novak Djokovic, quattro volte vincitore del torneo, oppure il californiano Taylor Fritz, finalista in carica degli US Open. I due giocatori sono pianificati come secondo e penultimo match di giornata sullo Stadium Court, con inizio fissato non prima delle ore 10. (Sportface.it)

LIVE Sinner-Machac 6-4 - 3-2 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : il n.1 risale da 15-30 - D’altronde è campione olimpico di doppio misto insieme a Katarina Siniakova. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Ace esterno. 15-0 Servizio e diritto in contropiede di Machac. 40-30 Stavolta è il rovescio a dare il punto al ceco. Machac aggredisce con la risposta di diritto e Sinner mette fuori il recupero di diritto. (Oasport.it)

LIVE Sinner-Machac 6-4 - 2-1 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : il ceco aggressivo su ogni colpo - Si sta giocando su livelli veramente alti. 0-30 Lungo il diritto lungolinea di Machac. 11. 0-15 Sinner gioca un passante di rovescio complicato per Machac, che mette lunga la volée di diritto. 30-40 Seconda al corpo, larga la risposta di Sinner con il diritto. 40-15 In rete il diritto lungolinea di Machac, sempre aggressivo. (Oasport.it)