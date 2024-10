Viola l'obbligo di dimora a Eboli: 43enne arrestato a Bellizzi (Di venerdì 11 ottobre 2024) E' stato arrestato A.D.F., con precedenti, a Bellizzi: il 43enne aveva l’obbligo di dimora ad Eboli che non ha rispettato. "Un plauso ai Carabinieri di Bellizzi che dopo settimane di appostamenti mercoledi pomeriggio hanno arrestato il pluripregiudicato. L'uomo è stato condotto al carcere di Salernotoday.it - Viola l'obbligo di dimora a Eboli: 43enne arrestato a Bellizzi Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) E' statoA.D.F., con precedenti, a: ilaveva l’diadche non ha rispettato. "Un plauso ai Carabinieri diche dopo settimane di appostamenti mercoledi pomeriggio hannoil pluripregiudicato. L'uomo è stato condotto al carcere di

