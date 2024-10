‘Songs Of A Lost World’ è un ode al mondo perduto dei Cure (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – “To wish impossibile things” cantavano i The Cure qualche anno fa. Desiderare cose impossibili oggi è ascoltare ‘Songs Of A Lost World’, il nuovo disco della band di Robert Smith, in uscita il primo novembre prossimo, che arriva a ben 16 anni dall’ultimo lavoro in studio. La domanda non è se il gruppo britannico sia ancora rilevante. Rilevante lo è di certo. Lo confermano 46 anni di successi, oltre 30 milioni di dischi venduti e l’influenza che hanno avuto, non solo musicalmente ma anche sul costume di generazioni di fan. La domanda è se abbiano ancora qualcosa da dire. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – “To wish impossibile things” cantavano i Thequalche anno fa. Desiderare cose impossibili oggi è ascoltareOf A, il nuovo disco della band di Robert Smith, in uscita il primo novembre prossimo, che arriva a ben 16 anni dall’ultimo lavoro in studio. La domanda non è se il gruppo britannico sia ancora rilevante. Rilevante lo è di certo. Lo confermano 46 anni di successi, oltre 30 milioni di dischi venduti e l’influenza che hanno avuto, non solo musicalmente ma anche sul costume di generazioni di fan. La domanda è se abbiano ancora qualcosa da dire.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

‘Songs Of A Lost World’ è un ode al mondo perduto dei Cure - Desiderare cose impossibili oggi è ascoltare 'Songs Of A Lost World', il nuovo disco della band di Robert Smith, in uscita il primo novembre prossimo, che arriva […]. Il primo novembre esce il nuovo album della band britannica tra intro lunghissime, sonorità inquiete e malinconia "To wish impossibile things" cantavano i The Cure qualche anno fa. (Sbircialanotizia.it)

The Cure - iconica band torna con un nuovo album dopo 16 anni ‘Songs Of A Lost World’ esce il primo novembre - Alcuni brani tratti dal disco sono stati cantati live per la prima volta durante il loro tour, ‘Shows of a Lost World’, comprensivo di 90 date in 33 Paesi e che ha totalizzato oltre 1 milione e 300 mila spettatori. L’album è stato registrato ai Rockfield Studios a Wales. Per Feltrinelli sarà disponibile in esclusiva un Lp color marmo. (Dailyshowmagazine.com)

The Cure - iconica band torna con un nuovo album dopo 16 anni ‘Songs Of A Lost World’ esce il primo novembre - La cover ritrae una scultura del 1975 di Janes Pirnat, ‘Bagatelle’. ‘Songs Of A Lost World’ è disponibile per il pre-order in formato fisico e uscirà in Italia nei seguenti formati: cd, Lp, cd + Blu-Ray. Alcuni brani tratti dal disco sono stati cantati live per la prima volta durante il loro tour, ‘Shows of a Lost World’, comprensivo di 90 date in 33 Paesi e che ha totalizzato oltre 1 milione e ... (Dailyshowmagazine.com)