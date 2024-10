Esplosione in un garage a Seriate, ferito gravemente un uomo di 46 anni (Di venerdì 11 ottobre 2024) Seriate (Bergamo), 11 ottobre 2024 – Un uomo di 46 anni è rimasto ferito, questo pomeriggio intorno alle 16 a Seriate, in un’Esplosione. Secondo le prime informazioni, il botto si è verificato all’interno di un un domicilio privato, un garage, in via Comonte 4, per motivi che sono al vaglio delle forze dell’ordine. Sembrerebbe che il 46enne stesse maneggiando delle soluzioni chimiche o comunque un oggetto che poi che ha causato l’Esplosione. Il ferito ha riportato ustioni di secondo grado al volto e al torace e anche traumi multipli alle braccia. I soccorritori, intervenuti con automedica e ambulanza, lo hanno portato d’urgenza al Papa Giovanni XXIII dove è ricoverato in codice rosso. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Ilgiorno.it - Esplosione in un garage a Seriate, ferito gravemente un uomo di 46 anni Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)(Bergamo), 11 ottobre 2024 – Undi 46è rimasto, questo pomeriggio intorno alle 16 a, in un’. Secondo le prime informazioni, il botto si è verificato all’interno di un un domicilio privato, un, in via Comonte 4, per motivi che sono al vaglio delle forze dell’ordine. Sembrerebbe che il 46enne stesse maneggiando delle soluzioni chimiche o comunque un oggetto che poi che ha causato l’. Ilha riportato ustioni di secondo grado al volto e al torace e anche traumi multipli alle braccia. I soccorritori, intervenuti con automedica e ambulanza, lo hanno portato d’urgenza al Papa GiovXXIII dove è ricoverato in codice rosso. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

