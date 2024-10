Aggredì il professore di una figlia dopo una nota: condanna a 3 anni e 2 mesi per un papà (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il gup del Tribunale di Bari, Susanna De Felice, ha condannato a 3 anni e 2 mesi di reclusione un 35enne pregiudicato e un 30enne suo complice, per aver aggredito un professore il 23 settembre 2022. L'aggressione è avvenuta all'interno di un istituto scolastico di Bari. L'articolo Aggredì il professore di una figlia dopo una nota: condanna a 3 anni e 2 mesi per un papà . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il gup del Tribunale di Bari, Susanna De Felice, hato a 3e 2di reclusione un 35enne pregiudicato e un 30enne suo complice, per aver aggredito unil 23 settembre 2022. L'aggressione è avvenuta all'interno di un istituto scolastico di Bari. L'articoloildi unaunaa 3e 2per un

