Casentino una festa a due ruote nel fango: il trionfo di Valdrighi e Giannotti (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Casentino Bike numero 31 ha chiuso i battenti l’edizione 2024 della Coppa Toscana Mtb, confermatasi una delle challenge di riferimento per l’intera mountain bike italiana. Nel percorso principale di 63 km per 2.200 metri ritrova il successo Stefano Valdrighi, protagonista di una primavera al fulmicotone. Il portacolori del Bottecchia Factory Team ha fatto la differenza sul tecnico percorso aretino aggiudicandosi la gara in 2h49’05” con 1’44” su Nicola Furiasse (Biking Racing Team) e 2’29” sul compagno di colori Filippo Bertone. Fuori dal podio Luca Accordi (Zerozero Team) a 4’09” e il colombiano Juan Daniel Alarcon Ambrosio (Andariegos de Susa) a 4’35”. Niente da fare fra le donne per Cristiana Lippi (Ciclissimo Bike) che puntava al bis ma è stata preceduta per 5’33” da Giorgia Giannotti (BCL Factory Team), prima in 3h54’59”. Terza piazza per Martina Zoliu (Bikefan) a 18’06”. Lanazione.it - Casentino una festa a due ruote nel fango: il trionfo di Valdrighi e Giannotti Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) LaBike numero 31 ha chiuso i battenti l’edizione 2024 della Coppa Toscana Mtb, confermatasi una delle challenge di riferimento per l’intera mountain bike italiana. Nel percorso principale di 63 km per 2.200 metri ritrova il successo Stefano, protagonista di una primavera al fulmicotone. Il portacolori del Bottecchia Factory Team ha fatto la differenza sul tecnico percorso aretino aggiudicandosi la gara in 2h49’05” con 1’44” su Nicola Furiasse (Biking Racing Team) e 2’29” sul compagno di colori Filippo Bertone. Fuori dal podio Luca Accordi (Zerozero Team) a 4’09” e il colombiano Juan Daniel Alarcon Ambrosio (Andariegos de Susa) a 4’35”. Niente da fare fra le donne per Cristiana Lippi (Ciclissimo Bike) che puntava al bis ma è stata preceduta per 5’33” da Giorgia(BCL Factory Team), prima in 3h54’59”. Terza piazza per Martina Zoliu (Bikefan) a 18’06”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In più di 500 alla Casentino Bike - 200 metri per il Marathon e di 43 km per 1. . Per quanto riguarda il percorso lungo è notizia delle ultime ore che all’altezza di Le Motte, al 43° km, verrrà posto un cancello orario alle ore 13:30, coloro che arriveranno sul posto dopo tale orario verranno dirottati direttamente verso il traguardo e inseriti in classifica in coda agli arrivati. (Lanazione.it)

Mountain bike - ultime due prove in Casentino. Celli e Paperini tra i big della Coppa Toscana - La stagione della Coppa Toscana Mtb sta per tornare e riaprirà i battenti per le sue ultime prove a Pratovecchio, sede della 32esima edizione della Straccabike, una delle corse più antiche dell’intero calendario italiano di mountain bike. Prevista la presenza anche delle E-bike, in gara al sabato sul tracciato principale e dei cicloturisti, alla domenica sul percorso breve. (Sport.quotidiano.net)

Casentino Motorbike show a Bibbiena - Le realtà di volontariato del nostro territorio riescono a organizzare eventi di qualità capaci di avere un richiamo importante in termini di turismo e presenze. Davide Rossi e Leonardo Fini due campioni internazionali di origine casentinese, saranno presenti venerdì con il freestyle e sabato per molte attività come la mototerapia. (Lanazione.it)