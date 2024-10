Oasport.it - Grigor Dimitrov affronta un tifoso: cosa è successo a Shanghai

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Non la solita routine. I tennisti sono abituati ormai, nel corso dei vari tornei del circuito ATP, al folto pubblico in fila per avere autografi o gadget da ricordare, legati al proprio idolo. Il Masters1000 diè solo l’ultimo evento della serie eè tra i giocatori più apprezzati sia per il modo di giocare che per il suo essere sportivo in campo. Un episodio, però, particolare si è venuto a creare nella settimana in Cina. All’uscita dello stadio, il bulgaro si è ritrovato circondato dai tifosi che, per l’appunto, chiedevano foto e autografi. Nulla di diverso dal solito., però, è venuto a contatto con qualcuno mentre cercava di farsi largo tra la folla. Stando a quello che si è riuscito a ricostruire, qualcheesagitato ha rischiato di farlo cadere a terra nel momento in cui stava attraversando l’area in questione.