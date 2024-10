Una troupe del TG3 aggredita in Libano, c'è un morto: il racconto straziante dell'inviata Lucia Goracci (Di martedì 8 ottobre 2024) Durante il TG3 delle 12:00 di questo martedì 8 ottobre 2024, Lucia Goracci, inviata in Libano, ha raccontato con voce tremante l'aggressione subita dalla sua troupe, costata la vita all'autista. La tragica notizia è arrivata nel corso dell'odierno telegiornale di mezzogiorno: una troupe del TG3 è stata aggredita poche ore fa in Libano, in un villaggio del Sud vicino a Sidone, non distante dal confine di Israele. Illesi la giornalista Lucia Goracci e l'operatore Marco Nicois, mentre purtroppo è morto l'autista, un locale che è stato stroncato da un malore in seguito all'aggressione. La loro presenza è stata segnalata a Hezbollah dal fixer. A raccontare quanto accaduto con la voce sensibilmente provata è stata proprio l'inviata Lucia Goracci che, in diretta, ha spiegato di essere stata aggredita, insieme ai colleghi, Movieplayer.it - Una troupe del TG3 aggredita in Libano, c'è un morto: il racconto straziante dell'inviata Lucia Goracci Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Durante il TG3e 12:00 di questo martedì 8 ottobre 2024,in, ha raccontato con voce tremante l'aggressione subita dalla sua, costata la vita all'autista. La tragica notizia è arrivata nel corso'odierno telegiornale di mezzogiorno: unadel TG3 è statapoche ore fa in, in un villaggio del Sud vicino a Sidone, non distante dal confine di Israele. Illesi la giornalistae l'operatore Marco Nicois, mentre purtroppo èl'autista, un locale che è stato stroncato da un malore in seguito all'aggressione. La loro presenza è stata segnalata a Hezbollah dal fixer. A raccontare quanto accaduto con la voce sensibilmente provata è stata proprio l'che, in diretta, ha spiegato di essere stata, insieme ai colleghi,

