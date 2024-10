Ballando con le Stelle, continua lo scontro tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli: "Mai più nulla a che fare con lei" (Di martedì 8 ottobre 2024) Selvaggia Lucarelli, ha puntualizzato nuovamente sulle dichiarazioni di Sonia Bruganelli che ha tirato in ballo sua figlia, dopo il severo giudizio della giura di Ballando con le Stelle. Comingsoon.it - Ballando con le Stelle, continua lo scontro tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli: "Mai più nulla a che fare con lei" Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di martedì 8 ottobre 2024), ha puntualizzato nuovamente sulle dichiarazioni diche ha tirato in ballo sua figlia, dopo il severo giudizio della giura dicon le

Fabio Caressa e Benedetta Parodi ‘ballerini per una notte’ della terza puntata di Ballando con le Stelle - . Lo storico giornalista Sky, Caressa è entrato di recente nella famiglia di Striscia La Notizia, per curare la rubrica ‘Gli Oscar dei Caressas’ insieme alla figlia Eleonora. A dare l’annuncio è stata Milly Carlucci, attraverso gli account social del talent show. Non è semplicemente una coppia ... (Davidemaggio.it)

Ballando con le Stelle - Selvaggia Lucarelli a Sonia Bruganelli : “usare i figli come scudi è subdolo” - La querelle tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli si fa sempre più accesa. Il botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli La giurata del talent show, sempre diretta, aveva commentato così la performance della concorrente : "Di concorrenti che ballano male ne abbiamo visti ... (Movieplayer.it)

BALLANDO CON LE STELLE : UNA SUPER COPPIA A COSTO ZERO COME BALLERINI PER UNA NOTTE - Abbiamo fatto molta strada seguendo ognuno il proprio percorso, indipendenti ma sempre accanto, pronti a sostenerci, sempre e comunque. Perché ormai lo sappiamo da venticinque anni: insieme è meglio! Appuntamento dunque con Ballando con le Stelle e la super coppia Parodi-Caressa sabato 12 ottobre ... (Bubinoblog)