Turtle Beach presenta le nuove cuffie Afterglow

(Di lunedì 7 ottobre 2024)Corporation, leader nella produzione di accessori per il gaming, e Performance Designed Products (PDP) hanno annunciato il lancio delleWave Wireless Headset, progettate per Xbox. Queste, compatibili con Xbox Series XS, Xbox One e PC Windows 10/11, offrono prestazioni audio di alta qualità grazie ai driver da 50 mm e al microfono flip-to-mute. Inoltre, lesfoggiano uno spettacolare sistema di illuminazione RGB personalizzabile. LeWave Wireless sono disponibili in nero o bianco al prezzo di €99,99 su PDP.com e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo. Billy Brisebois, Marketing Manager diCorporation, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di espandere la nostra tecnologiaRGB con nuovi prodotti, permettendo ai fan di illuminare il loro spazio di gioco.