Lutto a ‘Le Iene’ Veronica Gentili non è in diretta | è morto suo padre

(Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) –nella redazione de ‘Le: la conduttriceha scoperto proprio durante le prove del programma di Italia 1 che suo. A raccontarlo è stato Max Angioni, spiegando l’assenza – per la seconda puntata consecutiva – di. “Anche stasera – ha detto al pubblico – ci vedete qui da soli perché purtropponon può essere con noi. La settimana scorsaera dovuta tornare d’urgenza a Roma, ecco, ora ve lo possiamo dire, era tornata dal suo papà che aveva avuto un serio problema di salute che è durato per tutta la settimana. Sembrava ci fosse una speranza, invece poche ore fa, mentre eravamo in prova,è stata ancora chiamata perché suo papà Giuseppe purtroppo è venuto a mancare”.