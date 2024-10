Ilfattoquotidiano.it - Il Cremlino: “Attacco hacker senza precedenti alla tv pubblica russa”. Canali non più visibili

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Un “” è stato subito dcompagnia televisiva e radiofonica statale panVgtrk. A essere colpita, ha spiegato il portavoce delDmitry Peskov, è stata l’infrastruttura digitale. In questo momento, stanno facendo enormi sforzi per superare le conseguenze”. Gli esperti, ha aggiunto il portavoce, stanno attualmente lavorando per “scoprire tutte le circostanze e capire dove portano le tracce”. Nella notte del 7 ottobre, scrive Tass,avrebbero attaccato i servizi online di Vgtrk: come conseguenza alcunie stazioni radio riconducibili al newtork risultavano non più disponibili. Il servizio stampa Vgtrk ha, tuttavia, riferito che l’non ha causato danni significativi al lavoro dell’azienda mediatica.