Lanazione.it - Firenze, commemorata la strage del 7 ottobre. Funaro: “Inaccettabili le liste di proscrizione”

(Di lunedì 7 ottobre 2024), 72024 – «Non si può accettare che oggi nel 2024, in un clima come quello che c'è, ci siano lediche riportano a tempi bui del passato: non possono essere accettabili». Lo ha affermato Sara, sindaca di, intervenendo alla commemorazione dei fatti del 72023 organizzata dalla Comunità ebraica cittadina. In quella data, almeno 1.500 terroristi di Hamas misero in atto un massacro nei villaggi del Sud di Israele: 1.400 le persone uccise, più di 250 quelle rapite. «Bisogna stare anche molto attenti a quello che accade nei nostri territori - ha detto, riferendosi alle recenti manifestazioni -, nelle nostre città».