Promozione Jesina è 1-1 con la Vigor Castelfidardo | gettati via altri punti preziosi

(Di domenica 6 ottobre 2024) I leoncelli conquistano il pareggio in rimonta, grazie a un calcio di rigore siglato da Tittarelli. Buona prestazione degli ospiti dell’ex Malavenda. Per la, terzo pareggio consecutivo JESI, 6 ottobre 2024 – Leoncelli che tornano al “Carotti” per la 5a di campionato. 8per la, frutto di 2 vittorie e 2 pareggi nei quali i ragazzi di Giorgini sono stati penalizzati oltre misura da alcuni episodi. Avversario di turno ladell’ex Malavenda, con 3in classifica. Nelle file della, piacevolissima sorpresa in panchina, il ritorno di Kevin Trudo, ancora in fase di recupero, presente però solo per onor di firma. Gara che inizia con ilvicinissimo al gol al 4’ con Storani, ma il suo colpo di testa è neutralizzato in 2 tempi da Gasparoni. Brivido per la