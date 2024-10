Arezzo, Letizia esce e scompare: trovata morta in un campo con ferita alla testa, ipotesi omicidio (Di domenica 6 ottobre 2024) Letizia Giordani è stata trovata morta nelle scorse ore in un campo a Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo, alcune ore dopo la sua scomparsa da casa nella giornata di sabato. A lanciare l'allarme era stato il marito dopo che non era tornata a casa. Sul cadavere una profonda ferita alla testa. (Fanpage) (Di domenica 6 ottobre 2024)Giordani è statanelle scorse ore in una Foiano della Chiana, in provincia di, alcune ore dopo la sua scomparsa da casa nella giornata di sabato. A lanciare l'rme era stato il marito dopo che non era tornata a casa. Sul cadavere una profonda

Arezzo, donna scomparsa trovata morta in un campo: ipotesi omicidio - La notte scorsa, in un campo a Foiano della Chiana (Arezzo) è stato trovato il corpo senza vita di una donna. La vittima, Letizia Giordani, 72 anni, psicoterapeuta, presentava una ferita alla testa. Residente in un casolare tra Foiano e la frazione di Pozzo, era scomparsa da ieri. Le indagini sono ... (Tg24.sky)

Anziana morta da mesi ad Arezzo, figlia trovata in vacanza a Rimini ora indagata per abbandono - La donna, rintraccia dalla polizia a Rimini a due giorni dalla scoperta del cadavere della madre 92enne in avanzato stato di decomposizione, si sarebbe allontanata di nuovo. L’avvocato: “Non riesco a rintracciarla ma serve suo parere per un perito in vista dell’autopsia”.Continua a leggere . (Fanpage)

Arezzo, donna trovata morta in casa col suo gatto: rintracciata in un albergo a Rimini la figlia - . trovava in un albergo a Rimini la figlia della donna di 92 anni che lo scorso 31 agosto 2024 è stata trovata morta e in avanzato stato di decomposizione nella sua casa ad Arezzo, in via Montanara L'articolo Arezzo, donna trovata morta in casa col suo gatto: rintracciata in un albergo a Rimini ... (Firenzepost)

