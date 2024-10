Bus notturno I sindacati | | Più sicurezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) Si è svolto giovedì un incontro con la prefettura di Firenze per dirimere lo stato di agitazione in essere dei lavoratori della sede di Siena di Autolinee Toscane. Da ripetuti mesi ormai, i lavoratori e l’utenza della linea notturna Empoli-Siena in partenza alle 23,55 dalla stazione ferroviaria di Empoli, sono vittime di aggressioni, minacce, e spesso oltre al danneggiamento dei mezzi si verifica a bordo anche il consumo di sostanze stupefacenti. La questione è tutt’altro che risolta e icongiuntamente hanno incontrato Autolinee Toscane alla presenza del prefetto, che ha registrato la volontà delle sigle presenti di proseguire sulla linea dura.