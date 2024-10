The Penguin – il team risponde a un fan difensivo nei confronti di Sofia Falcone

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il Pinguino ha reso protagonista ladi Cristin Milioti, che ha ottenuto un’emozionante reinvenzione all’interno dell’universo di Batman che Matt Reeves sta costruendo. In soli due episodi, la Milioti ha generato una base di fan devoti, e i trailer de Il Pinguino lasciano presagire momenti ancora più grandi e oscuri della sua performance. Tuttavia, come la maggior parte degli show televisivi o dei film che raccontano storie di gangster, criminali o altre persone pericolose, alcuni fan potrebbero prendere le cose nel modo sbagliato. Un esempio su tutti: L’account Twitter ufficiale di Batman (attualmente a favore del Pinguino) è dovuto intervenire per risolvere il problema della sete dicondivisa online.