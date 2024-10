Quando la vegetazione diventa uno strumento di conoscenza umana

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 3 ottobre 2024) In un Paese come il Giappone, in cui i festival d’arte ambientati nel verde non sono una novità, il Forest Festival of the Arts Okayama: Clear-skies Country – fino al 24 novembre, alla sua prima edizione – ha un’unicità: le foreste. Luogo d’incontro tra uomo e natura, che per il suo carattere primordiale il festival mira a mantenere “puro”. Non alterato da un eccesso di sofisticate tecnologie. Leandro Erlich, The Nature Above, conceptual drawing, 2024. Courtesy dell’artistaTutte le opere degli artisti partecipanti conservano un po’ questo approccio naturale, quasi primordiale. Con la propria dispensa naturale, con sorgenti d’acqua, energia e cibo, le foreste sono il capitale di cui il mondo ha bisogno. Che non significa sfruttamento selvaggio, come accade in alcune aree del pianeta.