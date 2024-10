Moretti colpito da infarto nei giorni scorsi sta bene

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Nanniè statoda unnei: ricoverato e poi dimesso dopo i controlli, stasera è a Roma, al cinema Nuovo Sacher, per presenziare alla proiezione del film Vittoria, diretto da Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, che ha co-prodotto. L'e il ricovero hanno invece costretto il regista a dare forfait ieri a Napoli, dove doveva accompagnare il film. Al cinema Vittoria era stato mostrato un video in cuisi scusava per l'assenza, raccomandando discrezione. Lorenzo Cioffi, tra i produttori del film, e i registi, avevano rassicurato il pubblico, annunciando cheera stato dimesso.