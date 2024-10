Aeroporto di Brindisi chiuso per un incendio al motore di un aereo

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Giorni di disagi per i viaggiatori italiani. Dopo la chiusura temporanea dello scalo di Orio al Serio per lo scoppio di quattro pneumatici di une il caos treni a Roma, nella mattinata di giovedì 3 ottobre è toccato all’dichiudere dopo l’a undi un velivolo Ryanair. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe verificata un’esplosione mentre il mezzo, diretto a Torino, era in fase di rullaggio. A causa dell’incidente, tutti i voli in partenza dasono stati sospesi mentre quelli in arrivo potrebbero essere dirottati su altre città . Nessuno è rimasto ferito e i passeggeri sono stati evacuati con uno scivolo gonfiabile sistemato dal portellone anteriore.