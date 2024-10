Thunderbolts* | Wendell Pierce e Chris Bauer in due ruoli misteriosi

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)in dueI Marvel Studios hanno recentemente rilasciato il primo trailer dima un profilo ufficiale del progetto condiviso dalla Disney rivela due inaspettate aggiunte al cast. Il primo è, un attore prolifico che ha interpretatomemorabili in Brooklyn Nine-Nine, For All Mankind e Heels, oltre a molti altri progetti. Non si sa chi interpreterà, ma scommettiamo che si tratterà di un cattivo, visto l’ottimo antagonista che ha interpretato neiprecedenti. La sorpresa più grande è l’aggiunta di; l’attore, che ha al suo attivo più interpretazioni acclamate dalla critica di quante ne possiamo elencare qui, è forse conosciuto soprattutto per il suo lavoro in The Wire. Tuttavia, ha recitato anche in film come Jack Ryan, Suits e Clemency.