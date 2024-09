Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 30 settembre 2024) Pechino, 30 set – (Xinhua) – La banca centrale cinese ieri ha chiesto alle banche commerciali di ridurre idiper iper l’acquisto di, poiche’ il Paese mira a ridurre gli oneri finanziari per i proprietari di immobili. Iipotecari per le prime, le secondee altro ancora dovranno essere ridotti di non meno di 30 punti base al di sotto del tasso di riferimento sui prestiti (LPR)il 312024. In linea di principio, 18 banche commerciali nazionali devono rendere noti i loro piani di adeguamentoil 12. (Xin) Agenzia Xinhua