Immersione nella bellezza Ville Aperte gioielli in mostra

(Di sabato 28 settembre 2024) Oreno lucida iper il terzo weekend di. A Omate, tour della frazione e visita alla collezione Bontempi, ad Arcore c’è la Montagnola, tesori a disposizione nel fine settimana per il grande pubblico. Nel borgo di Vimercate si potrà fare un tuffostoria gustandosi Villa Gallarati Scotti, uno dei migliori esempi di dimora signorile lombarda con le forme barocche conservate in alcune stanze, come la Sala di Alessandro Magno e i suoi eleganti affreschi settecenteschi. A disposizione c’è anche il grandioso giardino, in origine all’italiana, in gran parte ridisegnato come il resto all’inizio dell’Ottocento con un impianto all’inglese, dal passato ha preservato solo il viale dei tigli e il ninfeo con il tempietto di Nettuno.