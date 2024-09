Il cast di LOL | Chi Ride è Fuori 5

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 26 settembre 2024) Enrico Brignano e Geppi Cucciari sono i più noti. Dopo l’annuncio di Alessandro Siani e Angelo Pintus come nuovi conduttori, Prime Video ha reso noto anche ildei nove personaggi famosi che parteciperanno alla quinta edizione di LOL: Chi, in uscita sulla piattaforma streaming nel 2025. Ecci chi sono. Innanzitutto, Enrico Brignano, come anticipato, che si porta dietro anche sua moglie, Flora Canto. Poi, oltre alla Cucciari, il comico Federico Basso, lo youtuber Tommaso Cassissa e Raul Cremona. Inoltre, hanno deciso di partecipare al programma di Prime Video anche Valeria Graci, Andrea Pisani, del duo PanPers, e Marta Zoboli. Ai nove si aggiungerà il vincitore della seconda edizione di LOL Talent Show: chi fare è dentro, lo spin off del programma a caccia di ‘aspiranti comici’ pronti a dare battaglia ai ‘vip’ del comedy show.