LIVE Musetti-Kachmazov 3-3 ATP Chengdu 2024 in DIRETTA | guida il russo nel 1 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 23 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-3 Ancora a quindici il toscano! 40-15 Rovescio in rete dopo la battuta. 40-0 Serie di back, attacca di dritto(bene) ma viene infilato dal passante incrociato di dritto dell’azzurro! 30-0 Ottimo kick dell’azzurro. 15-0 Ottima prima di. 2-3 A quindici ancora il. 40-15 Ace (2°). 30-15 Entrata di rovescio in rete. 30-0 Rovescio difensivo in corridoio. 15-0 Servizio dritto e smash. 2-2 A quindici l’azzurro. 40-15 Doppio fallo (1°). 40-0 In rete l’accelerazione di rovescio di. 30-0 Bene con il 1° colpo dopo la battuta. 15-0 Servizio e palla corta. 1-2 A quindici il. 40-15 Servizio e volèe in rete. 40-0 Altro slice vincente. 30-0 Servizio, dritto e due smash a rimbalzo. 15-0 Servizio vincente