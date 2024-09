Autostrade Tomasi | Apriremo nelle prossime settimane cantiere A1 Milano-Lodi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Lainate (Mi), 21 set. - (Adnkronos) - “andremo ad aprire ildella A1, in modo da essere pronti ad ampliare un altro asse importante del nostro Paese”. Lo ha annunciato l'ad diper l'Italia Roberto, in occasione delle celebrazioni per i cento anni dell'A8 a Lainate, nel Milanese. Oltre ai lavori per l'ampliamento della quarta corsia nel trattodell'A1 “ci auguriamo di aprire nei prossimi mesi tutti gli altri cantieri, come discutiamo tutti i giorni con ministro e ministero”. Nel prossimo futuro ha sottolineato “andremo ad avere un incremento moderato (dei pedaggi autostradali, ndr), rispetto a quelle che sono le necessità del Paese”, ovvero in linea con la crescita dell'inflazione.