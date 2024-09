Ti ricordi… La falsa lettera di Overmars e il cugino del finto Weah | le gesta dei più grandi truffatori della storia del calcio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Un trafiletto su La Stampa del 1991, di quelli da cinque righe a fondo pagina. “SportFlash” li chiama il quotidiano torinese. Non c’è nessuna coppa alzata, nessun colpo sensazionale di mercato, nessun campionissimo in ballo. Per la verità nessun calciatore, nonostante sia la pagina calcistica, però quel trafiletto apre un mondo: protagonista è un muratore cileno, si chiama Aldo Caruso e ha 24 anni. Nelle partitelle con gli amici qualcuno avrà notato che Aldo, che dal Cile si era trasferito in Toscana, fosse davvero forte, convincendolo a presentarsi al centro d’allenamento bianconero (perché proprio ad Ascoli non si sa) per un provino. Il trafiletto in sostanza dice questo: che sì, l’Ascoli aveva permesso a Caruso di sostenere un provino, che no, Picchio De Sisti non aveva ravvisato qualità tali da aggregarlo, e che Bruno Giordano e compagni l’avessero congedato regalandogli una tuta.