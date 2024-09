Loggia dei Mercanti imbrattata | il Comune chiede i danni ai vandali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024) Milano, 20 settembre 2024 – Ilsi costituisce parte civile contro idelladei. Nella seduta di ieri, la Giunta Sala ha deliberato di rispondere alla chiamata del Tribunale, che ha inviato a Palazzo Marino, come parte offesa, la notifica di un decreto di citazione diretta a giudizio a carico dei ragazzi accusati di aver imbrattato il monumento ai caduti della Resistenza all’alba del 16 luglio 2023. Alle 7.40 di quella mattina, due vigili di una pattuglia del Nucleo Duomo svegliano due marocchini di 17 e 20 anni che si sono addormentati proprio all’interno dellae chiedono loro conto degli scarabocchi scritti in arabo e in italiano con bombolette spray blu.