Iss e Università insieme contro l’Alzheimer

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Sabato, in occasione della 31esima Giornata mondiale del, l’Istituto per la sicurezza sociale e l’di San Marino promuovono, al Cinema Teatro Concordia di Borgo Maggiore, un inaperto alla cittadinanza dal titolo ‘La cura è un’idea’. Organizzato dall’Unità operativa di Neurologia, l’evento si pone come un’importante occasione di confronto tra medici, operatori sanitari, professori e studenti sul tema della demenza. Si parte alle 10 e in cattedra saliranno esperti provenienti dall’Iss e dalle vicine realtà romagnole, oltre che da Elisa Fabrizi, dell’Osservatorio demenze dell’Istituto Superiore di Sanità di Roma. I relatori affronteranno il tema della malattia di Alzheimer da diverse prospettive.