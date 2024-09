Gli attivisti nel bosco | Avanti con la scuola

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Per il sindaco di Gallarate Andrea Cassani la mediazione su via Curtatone è finita. L’accordo dal prefetto Salvatore Pasquariello prevedeva che i giovani del collettivo Tanuki, che sono sugli alberi, uscissero dalnella mattinata di lunedì, ma non è stato rispettato. Quindi stop ad ogni forma di dialogo: "Andremosicuramente con la– ha detto Cassani – e non ascolteremo più le istanze di questi soggetti". I giovani avevano già dichiarato nei giorni scorsi e poi ribadito durante la manifestazione di domenica pomeriggio che non avrebbero fatto passi indietro, rimanendo pertanto dentro ilsugli alberi finché non sarà rimesso in discussione il progetto Grow 29 che prevede il nuovo polo scolastico sull’area boschiva.