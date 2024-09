Fenerbahce in cima alla classifica Mourinho | Pausa nazionali sempre difficile i giocatori tornano stanchi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ildi Joséha battuto il Kasimpasa per 2-0, inanellando il terzo successo di fila. Il club è al momento indi Super Lig, con il tecnico portoghese che ieri ha parlato al termine della partita, in vista del derby contro il Galatasaray previsto per il 21 settembre: “Non credo che sia un vantaggio avere più tempo, tre giorni sono normali per recuperare. Faremo ciò che facciamo tutti i giorni, lavorando per migliorare alcune cose. Le pausesonodifficili, chi torna può essere stanco. Al derby non ho ancora pensato, dobbiamo lavorare e migliorare“. Sulla condizione della squadra: “Oggi non delle migliori prestazioni, ma abbiamo fatto ciò che dovevamo e abbiamo ottenuto tre punti”.in: “, i” SportFace.