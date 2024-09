Putignano accusa | coltello e minacce per sottrarsi ai soccorritori del 118 Ieri a tarda sera

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di domenica 15 settembre 2024) Scrive Tonio Coladonato: A quanto si è appreso: Una persona era riverso a terra e appena dava segni di vita, una donna si ferma per soccorrerlo ma appena si avvicina l’uomo va in escandescenza spaventando la signora, che subito allerta i soccorsi sul posto interviene una ambulanza del 118 . Il personale sanitario riesce a far salire sul mezzo il 25enne (straniero, ma momentaneamente residente a) ma appena il personale inizia a fargli qualche domanda, lui brandisce un, minacciando i sanitari, momenti di panico nell’ambulanza, l’uomo riesce aalle cure deie scappa, ma i fumi dell’alcol non gli fanno fare tanta strada.