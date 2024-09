La moka con la pompetta rivoluziona il caffè

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ha fatto assaggiare ildella suaanche a meccanici e tecnici della Formula 1, oltre che a centinaia di visitatori del paddock durante il week-end del Gran Premio di Monza e adesso è pronto a far decollare sul mercato la sua "con la". Stefano Cevenini, 25 anni, di Budrio, è un vero e proprio cultore dele nel 2019 ha ottenuto anche il titolo di Campione mondiale dell’Espresso Italiano, promosso dall’Istituto nazionale espresso italiano. Ha studiato a fondo la "magia" che trasforma il chicco tostato nella bevanda irrinunciabile di milioni di italiani, ma non solo. Da qui è partito per realizzare, insieme al suo socio Simone Previati, il "Pump my", l’invenzione che potrebbe cambiare per sempre il modo di preparare e gustare il, consentendo di esaltarne gusto, profumo e sfumature altrimenti irraggiungibili.