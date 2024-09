Da tradimento a dovere | l’incredibile piroetta di Bucci

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 13 settembre 2024) In un’inaspettata svolta degli eventi il sindaco di Genova Marcoha annunciato la sua candidatura alla presidenza della Regione Liguria, contraddicendo le sue precedenti dichiarazioni e sollevando interrogativi sulla coerenza politica e l’integrità delle promesse elettorali. L’11 settembre,ha dichiarato su Facebook: “Ho deciso di candidarmi alla presidenza della Regione Liguria”. Una mossa che ha lasciato attoniti molti, considerando le sue ferme assicurazioni di appena due settimane prima. In un’intervista a Libero,aveva categoricamente escluso questa possibilità: “Mi sarebbe piaciuto ma ho subito risposto di no per due ragioni: ho preso un impegno con i genovesi fino al 2027 e sarebbe unnon rispettarlo e poi non godo di ottima salute e non potrei garantire il mio impegno assoluto per i prossimi cinque anni.